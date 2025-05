Storyhub Lenovo | Scrivere storie nell’era dell’AI | un’iniziativa per gli scrittori con Lenovo e Scuola Belleville

Lenovo e Scuola Belleville presentano una nuova iniziativa dedicata agli scrittori e a tutti gli appassionati di storie: Dimostra di essere umano – Scrivere storie al tempo dell'IA, un laboratorio di scrittura in presenza a Milano riservato a dieci talentuosi autori che, sotto la guida di Francesco D'Isa, lavoreranno a un proprio testo con l'ausilio delle IA generative. Guidati dal docente, i dieci partecipanti sperimenteranno i diversi modi in cui l'intelligenza artificiale può essere integrata nel processo creativo per potenziarne l'efficacia a ogni livello. C'è tempo dal 6 giugno al 31 luglio 2025 per partecipare alla open call inviando a Belleville un racconto inedito sul tema del rapporto tra intelligenza artificiale e creatività umana: tutti i dettagli e il regolamento sono disponibili sul sito dell'iniziativa.

