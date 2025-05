STMicroelectronics sale la tensione | due giorni di sciopero e mobilitazione davanti ai tornelli

Alla STMicroelectronics di Agrate Brianza, la tensione cresce con due giorni di sciopero annunciati dalla Rsu per il 20 e 21 maggio. In contemporanea, il 21 maggio, l’Usb parteciperà a un incontro a Roma, al quale interverrà anche il ministro Adolfo Urso, focalizzando l'attenzione sulle problematiche del settore.

