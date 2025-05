Stipendio | 169 euro di aumento mensile lordi per chi lavora nell’istruzione come salario accessorio A chi spetteranno? Ipotesi in campo

Il governo ha deciso di intervenire sulle disparità retributive nel settore pubblico, stanziando 190 milioni di euro. Tra le misure, un aumento mensile di 169 euro lordi per i lavoratori dell'istruzione come salario accessorio. Questa manovra mira a uniformare le retribuzioni tra i diversi ministeri, avvicinando i compensi a quelli delle Agenzie fiscali.

Il governo ha stanziato 190 milioni di euro per intervenire sulle disparità retributive all'interno della Pubblica Amministrazione. La somma sarà ripartita tra i diversi ministeri per uniformare il salario accessorio riconosciuto ai dipendenti, avvicinandolo a quello corrisposto nelle Agenzie fiscali. Secondo quanto riferito da Antonio Naddeo, presidente dell'Aran, il miglioramento salariale medio previsto per i beneficiari sarà pari al 3,15%. Tale misura si aggiunge all'incremento del 6% con il rinnovo del contratto collettivo 2022-2024. L'articolo Stipendio: 169 euro di aumento mensile lordi per chi lavora nell’istruzione, come salario accessorio. A chi spetteranno? Ipotesi in campo . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

