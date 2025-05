Stipendi docenti e ATA a giugno il taglio del cuneo fiscale Valditara lo ha definito un beneficio definitivo per il potere d’acquisto

A partire da giugno, i docenti e il personale ATA beneficeranno di un significativo taglio del cuneo fiscale, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025. Questa misura, definita da Valditara come un "beneficio definitivo", promette di migliorare concretamente il potere d’acquisto di chi lavora nella scuola, introducendo bonus esenti e altre agevolazioni.

A partire da giugno, la busta paga di insegnanti e personale ATA avrà una novità: il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 promette di trasformare in modo concreto il potere d’acquisto di chi lavora nella scuola. Arrivano finalmente misure strutturali che, tra bonus esenti da imposte e nuove detrazioni, puntano a restituire dignità economica a una delle categorie più penalizzate del pubblico impiego. Ma come funzioneranno davvero questi benefici? E quali garanzie offre il nuovo sistema per evitare sorprese in busta paga? L'articolo Stipendi docenti e ATA, a giugno il taglio del cuneo fiscale. Valditara lo ha definito “un beneficio definitivo per il potere d’acquisto” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

