Stefano De Martino si prepara a rivelare una proposta sconvolgente, che lo ha lasciato imbarazzato. Dopo il grande successo di "Affari Tuoi" su Rai 1, il talento dell'ex ballerino è stato notato anche da Paolo Bonolis, il quale avrebbe contattato De Martino con un'offerta inaspettata. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

È tempo di confessioni per Stefano De Martino. Il grande successo di Affari Tuoi, da lui condotto su Rai 1, non passa inosservato. Ad accorgersi del talento dell'ex ballerino di Amici anche Paolo Bonolis. Quest'ultimo, stando a quanto riportato da Superguidatv, avrebbe offerto a De Martino la conduzione di Avanti un altro. Un'offerta però declinata. " Mi sono ovviamente imbarazzato quando me l’ha detto perché Paolo è un maestro a cui io guardo e aspiro spesso nelle cose che faccio. E quindi mi ha fatto molto, molto piacere - ha ammesso sempre a Superguidatv -. Poi ovviamente il percorso lavorativo è andato altrove però insomma è stato un bel segnale di stima e di incoraggiamento nei miei confronti che mi porto nel cuore". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42606928 Ma quella su Avanti un altro non è l'unica voce che gira. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Stefano De Martino, "mi sono imbarazzato": una proposta sconvolgente

