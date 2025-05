Stefano De Martino | Io collaborare con Fiorello? Quando vuole è un maestro | Intervista esclusiva

Stefano De Martino, il conduttore di Affari Tuoi, si è lasciato andare a un'intervista esclusiva, esprimendo la sua ammirazione per Fiorello, definito un maestro. Durante l’anteprima del film "Nero" di Giovanni Esposito a Roma, ha aperto a una possibile collaborazione con il celebre showman. Scopriamo insieme le sue rivelazioni e i progetti futuri!

Stefano De Martino è l’uomo del momento e apre ad una possibile collaborazione con Fiorello. Il conduttore di Affari Tuoi è stato ospite durante l’anteprima del film “ Nero ” di Giovanni Esposito tenutasi ieri sera a Roma. Scopriamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni su Step e il suo futuro. Stefano De Martino, intervista esclusiva al conduttore di Affari Tuoi. Giovanni Esposito ha presentato in anteprima al cinema Modernissimo di Napoli ‘ Nero ‘, il suo film che affronta i temi di disabilità e immigrazione. Presente in sala anche Stefano De Martino che ci ha raccontato della sua amicizia con il comico e regista. “ Giovanni Esposito, questa è la sua occasione. Io sono un umile spettatore, fiero di avere un’artista così, come mio amico fratello (dà un bacio al comico, ndr). Ma il tuo amico fratello ti ha dato una tirata d’orecchie, perché lui vorrebbe continuare a fare Stasera tutto il possibile. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Stefano De Martino: “Io collaborare con Fiorello? Quando vuole, è un maestro” | Intervista esclusiva

