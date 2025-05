Stefano De Martino dopo la telefonata di Bonolis | Imbarazzato

Stefano De Martino si trova al centro dell'attenzione dopo una telefonata inaspettata da Paolo Bonolis, il leggendario conduttore di "Affari tuoi". In un incontro tra generazioni, De Martino si confronta con un'eredità televisiva pesante, mentre cerca di consolidare la propria carriera in un ruolo tanto ambizioso quanto intrigante. Ma il momento è carico di imbarazzo.

Un destino che si incrocia quello di Stefano De Martino e Paolo Bonolis. Quest'ultimo è stato il primo a portare in tv Affari tuoi: correva l'anno 2003 e fu da subito un gran successo. Ora a raccogliere, con ottimi risultati, questa eredità pesante è l'ex ballerino di Amici, che ha rischiato di prendere il posto del conduttore Mediaset anche ad Avanti un altro, il game show di Canale 5. Stefano De Martino e la proposta di Paolo Bonolis. Di recente sia Paolo Bonolis sia la sua ex moglie Sonia Bruganelli hanno parlato di alcuni contatti con Stefano De Martino per il futuro di Avanti un altro. "Se è vero che avevo pensato a De Martino come sostituto per Avanti un altro? Sì, lo avevo pensato e ci avevo parlato. Eh vabbè, invece. sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio, è un bravo ragazzo", ha confidato il presentatore 63enne.