Stefania Orlando potrebbe essere la prossima opinionista al Grande Fratello al posto di Beatrice Luzzi | L’indiscrezione

Stefania Orlando potrebbe prendere il posto di Beatrice Luzzi come nuova opinionista al Grande Fratello. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex concorrente del reality show sarebbe in lizza per affiancare Alfonso Signorini, già confermato come conduttore. Le voci su questa possibile novità stanno già suscitando molta curiosità tra i fan del programma.

Al Grande Fratello potrebbe esserci una nuova opinionista; si tratta di Stefania Orlando, stando alle ultime indiscrezioni circolate. Se non ci sono dubbi sul conduttore Alfonso Signorini, ormai colonna portante del programma, iniziano già a circolare i nomi di chi potrebbe affiancarlo. Grande Fratello, Stefania Orlando prossima opinionista? I rumors. Foto da Mediaset Infinity A lanciare l’indiscrezione, una vera bomba gossip, è stato l’esperto di gossip e influencer Amedeo Venza. In breve tempo la notizia è diventata virale e ha fatto il giro del web. A quanto pare Stefania Orlando potrebbe prendere il posto di Beatrice Luzzi come opinionista. “Il Grande Fratello è finito da non molto, ma possiamo già tranquillamente dire che la prossima opinionista sarà Stefania Orlando.” Stefania Orlando è stata una concorrente apprezzata anche nelle passate edizioni, per cui non è da escludere per un possibile ruolo da opinionista. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stefania Orlando potrebbe essere la prossima opinionista al Grande Fratello al posto di Beatrice Luzzi: L’indiscrezione

