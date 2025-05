Stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo ok della Giunta per espropri e appalti

La giunta comunale di Bari ha ufficializzato l'approvazione della delibera per la realizzazione di una stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo. Questo hub, parte del programma Triennale delle Opere Pubbliche per il 2025, segna un passo importante verso una mobilità sostenibile e un potenziamento del trasporto pubblico locale a trazione elettrica.

La giunta comunale di Bari ha approvato oggi la delibera contenente alcune indicazioni procedurali per la realizzazione di un hub per la mobilità veicolare e Tpl a trazione elettrica in via Mitolo, prevista come da programma Triennale delle Opere Pubbliche per l’annualità 2025. L’opera ha come. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo, ok della Giunta per espropri e appalti

Su questo argomento da altre fonti

A via Mitolo la stazione di ricarica bus elettrici e parcheggio, ok della giunta

Come scrive ambienteambienti.com: Approvato l’avvio delle procedure per espropri e gare. Gare anche per la stazione di ricarica elettrica presso l’Amtab e per i mezzi del BRT ...

Stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo, ok della Giunta per espropri e appalti

Si legge su baritoday.it: L'infrastruttura offrirà un centro esclusivamente dedicato alla ricarica dei mezzi di trasporto pubblico locale, nell’area a ridosso della Statale 16 ...

MAN Charge&Go: una rete di ricarica su misura per i trasporti elettrici

Da trasportale.it: MAN Charge&Go è il nuovo servizio di ricarica pubblica per eTruck che semplifica la transizione elettrica nel trasporto merci ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Catania : Valentina Giunta uccisa dal figlio 15enne voleva allontanarlo dal padre

Valentina Giunta, 32 anni, è morta nella notte di lunedì 25 luglio, accoltellata a morte. La polizia ha arrestato il figlio non ancora quindicenne della donna, che era anche madre di un bambino di 10 anni.