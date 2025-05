Statemi bene a sentire Uomini e Donne Nadia | le prime parole dopo la scelta di Gianmarco

Nell'ultima registrazione di "Uomini e Donne", Gianmarco Steri ha rivelato la sua scelta finale, chiudendo così un capitolo di emozioni e tensioni. Le sue parole hanno catturato l'attenzione degli spettatori, dando inizio a nuove dinamiche tra lui e le corteggiatrici. Scopriamo insieme le reazioni e i momenti salienti di questo atteso epilogo.

La registrazione di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, andata in scena domenica scorsa, ha segnato la fine del trono di Gianmarco Steri. Il giovane romano ha finalmente compiuto la sua scelta, mettendo la parola fine a un percorso televisivo intenso e non privo di tensioni. Le due corteggiatrici in lizza per il suo cuore erano Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, protagoniste di numerose esterne e confronti con il tronista. Alla fine, Gianmarco ha deciso di seguire il proprio cuore, scegliendo Cristina, lasciandosi alle spalle il turbolento legame costruito con Nadia. >> Tragedia sui binari, circolazione ferroviaria bloccata: soccorsi e carabinieri sul posto. La situazione Secondo quanto riportato da Gemma Palagi, durante il momento della scelta, Gianmarco ha rivolto parole profonde a Cristina. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

