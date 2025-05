StartUp Day 2025 | 6 atenei 50 team universitari 35 esperti 15 eventi

Il Startup Day 2025 riunisce 6 atenei dell'Emilia-Romagna, ospitando 50 team universitari e 35 esperti del settore. Attraverso 15 eventi, 50 progetti imprenditoriali di studenti si confrontano con il mercato, creando un ponte tra ricerca, innovazione e opportunità per nuove imprese. Un'importante occasione per promuovere la cultura imprenditoriale tra i giovani talenti.

50 progetti di impresa ideati da team di studentesse e studenti dei sei atenei dell’Emilia-Romagna si confrontano con il mercato e incontrano oltre 35 tra startup, spin-off, aziende, investitori e professionisti. Ricerca, innovazione e nuova imprenditorialità in un evento regionale condiviso. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - StartUp Day 2025: 6 atenei, 50 team universitari, 35 esperti, 15 eventi

