stalli vuoti langue il mercato a villa teresa

Il mercato settimanale di Villa Teresa, un tempo fiorente e attrattivo per espositori e visitatori, affronta una crescente crisi. Gli stalli vuoti e le bancarelle disabitate testimoniano una situazione preoccupante, che solleva un grido d'allarme per la vitalità di questo importante punto di riferimento commerciale. La questione merita attenzione e interventi adeguati.

Grido di allarme per il mercato settimanale di Villa Teresa: appetibile sino a non molto tempo fa per molti espositori, mostra sempre di più i segni di una crisi che non può essere ignorata. È sempre più frequente la comparsa di spazi vuoti fra una bancarella e l’altra, stalli deserti, espositori isolati. Ieri fra una bancarella e quella più prossima si era originato uno spazio tale che le auto lo hanno preso come un invito a sostarvi dentro. Difficile individuare una causa: certo è che le rigide regole sull’occupazione degli spazi sembrano soffocare l’attrattività del mercato. Gli ambulanti, costretti a rispettare posizioni fisse, finiscono per trovarsi dispersi. "Assurdo – commenta uno di loro –. Non è possibile che a Villa Teresa un espositore sia piazzato all’inizio di via Politi e il successivo sia così lontano". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it