Stalking e abusi sugli studenti al via il processo per un prof di religione

Il 13 maggio ha preso avvio il processo contro un professore di religione, accusato di stalking e abusi su 11 studenti minorenni di una scuola superiore di Piacenza. L'imputato, un 33enne palermitano, è difeso dall'avvocato Francesco Gueli e dovrà rispondere di tentata violenza, gettando un'ombra inquietante sulla sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

La religione sta uccidendo la Nigeria scrive Charles Onyeabor su cosa si può imparare dall'Italia

Mentre la Nigeria celebra il suo 61° anniversario di indipendenza, Charles Onyeabor, cantante nigeriano che vive in Italia, figlio del leggendario musicista William Onyeabor, ha condiviso un pensiero interessante sulle ciò che il suo Paese d'origine può fare per andare avanti Sulla sua pagina Instagram ha evidenziato come la religione stia frenando la Nigeria e ha scritto sulle lezioni lo Stato Africano può imparare dall'Italia, un paese che, nonostante sia la sede del Vaticano, non fa troppo affidamento sulla religione per gestire le cose di ordinaria amministrazione.