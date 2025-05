Stalking alla ex minorenne L’incubo dopo la relazione Giovane rinviato a giudizio

Un giovane della Valdinievole è stato rinviato a giudizio per stalking nei confronti della sua ex fidanzata minorenne. La decisione del giudice del tribunale di Pistoia segue le indagini sulle molestie subite dalla ragazza, mentre le accuse di violenza sessuale sono state archiviate. Una vicenda che riaccende l'attenzione su un tema drammatico e attuale.

Montecatini, 14 maggio 2024 – Un giovane residente in Valdinievole è stato appena rinviato a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Pistoia con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Sono cadute invece le ipotesi di violenza sessuale emerse nella fase iniziale delle indagini. Una storia complessa, caratterizzata da pesanti accuse reciproche. L'uomo è assistito dall'avvocato Sabrina Serroni del foro di Prato e Ilaria Vettori del foro di Pistoia, mentre il pubblico ministero è Claudio Curreli. La ragazza si è costituita parte civile ed è rappresentata dall'avvocato Claudio Del Rosso del foro di Pistoia. La vicenda è iniziata lo scorso anno, quando la ex fidanzata del giovane, minorenne, lo ha denunciato alla Compagnia dei carabinieri di Montecatini.

