Stadio Maradona idoneità sta scadendo | per il rinnovo affidamento diretto a prof di Ingegneria

Lo stadio Maradona si avvicina alla scadenza dell'idoneità statica, spingendo il Comune di Napoli a rinnovare l'affidamento diretto per il certificato a un docente della Federico II. Questo articolo esplora le ragioni dietro la scelta di coinvolgere esperti esterni e analizza gli atti amministrativi collegati a questa decisione.

Tempo di lettura: 3 minuti Stadio Maradona, sta per scadere l'idoneità statica: l'affidamento diretto per il certificato va ad un docente di Ingegneria della Federico II. Come e perché il Comune di Napoli abbia scelto la strada dell'incarico esterno, lo spiegano gli atti. Nella fattispecie, una determina di impegno (9 maggio) del Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona. Nelle carte si opera un excursus tecnico-normativo della vicenda. L'impianto di Fuorigrotta è inquadrato come " costruzione esistente", secondo la normativa in materia del 2018. L'ultimo Certificato di Idoneità Statica (C.I.S.) è stato rilasciato nel 2015. A firmarlo, un funzionario tecnico dell'allora Servizio PRM Impianti Sportivi del Comune di Napoli, oggi denominato Servizio Edilizia Sportiva. La valenza del nulla osta è decennale.