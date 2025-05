Stadio Flaminio Gualtieri positivo verso il progetto Lazio | "Iter avviato non ci opporremo a chi porta valore"

Il sindaco Gualtieri si mostra favorevole al progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, considerato un passo cruciale per la Lazio. Con l’intento di valorizzare l’impianto e l’intera area urbana, Gualtieri sottolinea l’importanza di non opporsi a chi porta valore al territorio, evidenziando un approccio proattivo verso il progetto di Lotito.

Lo Stadio Flaminio è ormai diventato una priorità nei progetti di Lotito per la Lazio. La riqualificazione dell`impianto e dell`intera area urbana. 🔗Leggi su Calciomercato.com

