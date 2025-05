Stadio Flaminio Gualtieri positivo verso il progetto Lazio | Iter avviato non ci opporremo a chi porta valore | Serie A

Gualtieri si mostra favorevole al progetto di ristrutturazione dello Stadio Flaminio, evidenziando l'importanza di non opporsi a iniziative che portano valore al panorama calcistico. Con l'iter già avviato, le aspettative crescono in vista di un futuro legato alla Serie A. Gli ultimi aggiornamenti diffusi sui social network alimentano il dibattito tra i tifosi.

Lo Stadio Flaminio è ormai diventato una priorità nei progetti di Lotito per la Lazio. La riqualificazione dell'impianto e dell'intera area urbana circostante è nodo su cui si gioca la partita con il Campidoglio, da dove però arrivano segnali di apertura verso la società biancoceleste, in attesa che il piano definitivo venga consegnato ufficialmente in comune per avviare la Conferenza dei Servizi. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ai microfoni di La7Tv ha parlato così della proposta della Lazio per il Flaminio: "La Lazio ha già avviato l'iter necessario e, se tutto procederà per il meglio, potrebbe nascere anche un secondo stadio a Roma.