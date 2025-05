Stadio Euganeo lavori urgenti o niente agibilità | l' esito della riunione in Prefettura

Lo stadio Euganeo si trova in una situazione critica: la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha stabilito che devono essere effettuati lavori urgenti entro nove giorni per garantire l'agibilità. Senza interventi tempestivi, non sarà possibile disputare le partite. La riunione in Prefettura a Padova è stata dunque decisiva per il futuro dell’impianto.

Primi lavori da compiere entro nove giorni, o lì non si gioca: questo l'esito della riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, svoltasi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio, in Prefettura a Padova per l'emissione del parere sull'agibilità dello.

Stadio Euganeo, lavori urgenti «o niente agibilità»: l'esito della riunione in Prefettura

Gli interventi richiesti, da realizzare entro il 23 maggio, riguardano la sostituzione delle reti di recinzione e l'innalzamento di una paratia antinvasione

Euganeo, via ai lavori della curva sud. Giordani: «Controlleremo i progressi ogni 15 giorni»

I lavori dureranno al massimo 300 giorni e si prevedono degli stop esclusivamente in concomitanza dei grandi concerti che saranno ospitati all'Euganeo la prossima estate.

