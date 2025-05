Stadio della Roma a Pietralata lavori rinviati dopo le proteste | tensioni con i manifestanti

I lavori per il nuovo stadio della Roma a Pietralata subiscono un freno dopo le vivaci proteste dei residenti e attivisti. I sondaggi archeologici, previsti per il 12 maggio, sono stati rinviati a causa delle tensioni con i manifestanti, che si oppongono fermamente al progetto e ne bloccano l'avvio.

I sondaggi archeologici previsti per il 12 maggio nell'area di Pietralata, necessari per avviare la costruzione del nuovo stadio della Roma, sono stati rinviati. A causare lo stop è stata una protesta organizzata da residenti e attivisti contrari al progetto, che hanno impedito l'inizio dei carotaggi. All'arrivo degli operai incaricati di effettuare i sondaggi, in via degli Aromi, si sono radunate decine di persone tra cittadini, esponenti del Movimento 5 Stelle e di Potere al Popolo. Le forze dell'ordine hanno cercato di aprire un varco per permettere l'accesso del camion con il materiale necessario, ma l'opposizione dei manifestanti, alcuni dei quali si sono seduti a terra, ha bloccato l'operazione, generando momenti di tensione. Ripristinata la calma, si è deciso di sospendere l'intervento.

