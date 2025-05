St di Agrate i 97 contratti a termine cancellati | proclamato lo sciopero E venerdì picchetto in Regione

Il 21 maggio, i lavoratori della St di Agrate daranno vita a uno sciopero in risposta alla cancellazione di 97 contratti a termine. In programma anche un picchetto sotto la Regione venerdì, durante il tavolo con l’assessore Guido Guidesi e il ministro delle Imprese, per discutere le criticità occupazionali e le prospettive future dell'azienda.

Agrate (Monza) – La decisione era nell’aria e ora è ufficiale: sciopero alla St il 21 maggio con presidio davanti all’azienda, ad Agrate. E picchetto sotto alla Regione venerdì, durante il tavolo organizzato dall’assessore allo Sviluppo, Guido Guidesi, al quale parteciperà il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, per ottenere dai vertici “correttivi al piano industriale” che deve fare i conti con “l’assoluta contrarietà” del Pirellone. Un messaggio chiaro, come per i metalmeccanici è chiaro invece “l’avvio del progetto, i tagli al personale, che i manager si erano impegnati a rivedere”. Così i rappresentanti dei lavoratori dopo la comunicazione della direzione sulla mancata stabilizzazione dei contratti a termine, “i primi 97 a saltare secondo i programmi della dirigenza”. Una situazione che si fa sempre più tesa, i lavoratori manifesteranno tutto il loro disagio anche sotto al Pirellone, “saremo in presidio per far sentire la nostra voce”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - St di Agrate, i 97 contratti a termine cancellati: proclamato lo sciopero. E venerdì picchetto in Regione

Approfondimenti da altre fonti

St di Agrate, i 97 contratti a termine cancellati: proclamato lo sciopero. E venerdì picchetto in Regione

Segnala msn.com: La protesta dei lavoratori è in programma mercoledì 21 davanti all’azienda di via Olivetti. La tensione è sempre più alta in vista del vertice al Pirellone al quale parteciperà il ministro Urso ...

St di Agrate, prima tegola sui lavoratori: bloccati 97 contratti a termine. La preoccupazione dei sindacati

Secondo msn.com: Agrate (Monza) – Nuovo tavolo al Pirellone sulla crisi St, la Regione ha convocato la multinazionale del chip e i sindacati il 16 maggio. P arteciperà anche il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Ma ...

St di Agrate, prima tegola sui lavoratori: bloccati 97 contratti a termine. La preoccupazione dei sindacati

informazione.it scrive: Un contributo da 300 milioni di euro destinato alla StMicroelectronics grazie a un contratto di sviluppo che punta a sostenere il rilancio dello stabilimento catanese della… Leggi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero infermieri : previste almeno un milione e mezzo di prestazioni in meno da Nord a Sud

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.