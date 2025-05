Square Enix ha cancellato Kingdom Hearts | Missing Link Kingdom Hearts 4 è ancora in sviluppo

Dopo lunghe attese e speculazioni, Square Enix ha ufficialmente cancellato Kingdom Hearts: Missing Link, il progetto mobile basato su geolocalizzazione. Tuttavia, la tanto attesa continuazione della saga, Kingdom Hearts 4, rimane in sviluppo. Questa notizia segna un momento cruciale per i fan della serie, che sperano in nuove avventure nel multiverso di Kingdom Hearts.

Dopo mesi di silenzio e attesa, arriva una comunicazione ufficiale che lascia un segno nella community: Kingdom Hearts: Missing Link è stato cancellato. Square Enix ha confermato di aver abbandonato definitivamente il progetto mobile basato su geolocalizzazione, annunciato nel 2022 come un titolo in stile Pokémon GO. Nonostante gli sforzi del team e le diverse fasi di beta testing, il publisher ha concluso che non sarebbe stato possibile offrire un servizio che soddisfacesse le aspettative dei giocatori nel lungo termine. Missing Link era pensato per portare gli utenti nel mondo di Scala ad Caelum, combinando camminate reali con combattimenti contro gli Heartless, il tutto tramite smartphone. Il gioco prometteva un’ampia personalizzazione e un gameplay originale, ma dopo numerosi rinvii è giunta la decisione definitiva: lo sviluppo si ferma qui. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Square Enix ha cancellato Kingdom Hearts: Missing Link, Kingdom Hearts 4 è ancora in sviluppo

Approfondimenti da altre fonti

Square Enix ha cancellato Kingdom Hearts: Missing Link, Kingdom Hearts 4 è ancora in sviluppo

Come scrive msn.com: Dopo mesi di silenzio e attesa, arriva una comunicazione ufficiale che lascia un segno nella community: Kingdom Hearts: Missing Link è stato cancellato. Square Enix ha confermato di aver abbandonato d ...

Square Enix ha cancellato il gioco mobile Kingdom Hearts Missing-Link

Riporta gamingtalker.it: Con un comunicato pubblicato quest'oggi su Twitter, Square Enix ha annunciato di aver preso la decisione di cancellare lo sviluppo di Kingdom Hearts Missing-Link, titolo per mobile rivelato nel 2022 ...

Kingdom Hearts Missing-Link è stato cancellato: la serie proseguirà con Kingdom Hearts IV

Da it.ign.com: Square Enix ha annunciato ufficialmente la cancellazione dello sviluppo di Kingdom Hearts Missing-Link, l'action RPG con meccaniche basate sulla geolocalizzazione pensato per dispositivi mobile (iOS e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Kingdom Hearts debutta su PC tramite Epic Games Store

SQUARE ENIX, Disney ed Epic Games hanno annunciato oggi che per la prima volta in assoluto la serie KINGDOM HEARTS arriverà su PC tramite Epic Games Store il 30 marzo 2021.