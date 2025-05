Squadra mobile visita le sedi di imprese edili | raffica di acquisizione di documenti

La Squadra Mobile ha avviato una massiccia operazione a Favara, effettuando una serie di acquisizioni documentali presso diverse imprese edili. L'intensificarsi della loro presenza non è passato inosservato, suscitando interrogativi sulla natura delle verifiche in corso e sulle implicazioni per le aziende coinvolte.

La loro presenza, e il loro lavoro, non è passato inosservato. Polizia, agenti della squadra mobile per la precisione, al lavoro a Favara dove, da stamattina, è in corso una raffica di acquisizione di documenti. Ad essere "visitate" più aziende private, edili per la maggior parte.

