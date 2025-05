Spring Breakers 2 | svelato il cast del sequel del film cult ma alla regia non ci sarà Harmony Korine

"Spring Breakers 2" si prepara a sorprendere i fan con un nuovo cast, tra cui spicca Bella Thorne. Tuttavia, i fan dovranno fare a meno della regia di Harmony Korine. La notizia è stata annunciata durante il Mercato di Cannes, dove sono stati rivelati i dettagli sul sequel di questo cult cinematografico.

I produttori di Spring Breakers hanno annunciato la realizzazione di un film sequel e tra le protagoniste ci sarà anche Bella Thorne. Spring Breakers avrà un sequel, ma alla regia non tornerà Harmony Korine. La notizia arriva dal Mercato di Cannes dove è stato svelato il cast del progetto che verrà prodotto da Capture. Chi reciterà nel sequel Il film si intitolerà Spring Breakers: Salvation Mountain e tra gli interpreti ci saranno Bella Thorne, Ariel Martin (Zombies 2), Grace Van Dien (Stranger Things) e True Whitaker (Godfather of Harlem). Le attrici avranno la parte di quattro ragazze ribelli che partono per festeggiare lo spring break. Quando le giovani perdono il controllo sulla loro vacanza, le protagoniste cercheranno di sfuggire al caos che .