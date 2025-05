Spread ecco cosa dicevano i Soloni della sinistra che ci davano per spacciati | un campionario di balle

Nel dibattito politico italiano, le ammonizioni della sinistra sullo spread sembravano profezie di catastrofe. Ma oggi, in un contesto economico diverso, dove sono quelle stesse voci che lamentavano la fine imminente dell'Italia con il governo di centrodestra? Le previsioni funeste si sono dissipate, lasciando spazio a un interrogativo: chi avrà il coraggio di riconoscere il cambiamento?

Ma non erano tutti là sul trespolo a gufare contro l’Italia sull’orlo del baratro? Dove sono le Cassandre, profetesse di sventura con il governo di centrodestra? Dove sono le prefiche pronte a piangere sulla catastrofe economica che l’esecutivo Meloni avrebbe portato? E tutti quelli che che dicevano che lo spread sarebbe schizzato ai massimi non appena a palazzo Chigi si fosse seduta Giorgia Meloni? Ci avevano dato per spacciati. Ma ci sono i numeri a smentire in tempo reale le litanie che da oltre due anni e mezzo accompagnano i detrattori dell’esecutivo. Oggi che lo spread scende ai minimi storici sotto i 100 punti, il migliore risultato degli ultimi quattro anni; ora che i dati sul lavoro certificati dall’Istat attestano un trend positivo e un calo della disoccupazione; ora che le agenzie di rating ci promuovono, che le borse e i mercati non sono crollati, anzi, rimangono tutti con un pugno di mosche. 🔗Leggi su Secoloditalia.it