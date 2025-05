Spread Btp-Bund resta sopra soglia 100 livelli ottobre 2021

Lo spread tra Btp e Bund si mantiene sopra la soglia psicologica di 100 punti, attestandosi a quota 101. Questa stabilità riporta i livelli a quelli di ottobre 2021. Intanto, il rendimento del decennale italiano scende al 3,68%, mentre quello tedesco registra una lieve flessione al 2,67%. Un contesto che riflette le sfide economiche attuali.

