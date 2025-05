Sportivamente | il progetto fa tappa a Bibbiena

Il 14 maggio, la piscina di Bibbiena ha ospitato il progetto "Insieme SportivaMente", parte del Circuito Sport Inclusivo “Giorgio Cerbai”. Questo evento, promosso dall’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’USP di Arezzo, si è svolto in collaborazione con la Provincia, il Coni e il Comune di Bibbiena, favorendo l'inclusione attraverso lo sport.

Si è svolto questa mattina, 14 maggio, presso la piscina di Bibbiena, il progetto "Insieme SportivaMente", Circuito Sport Inclusivo "Giorgio Cerbai", promosso dall'Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell'USP di Arezzo, in collaborazione con la Provincia e il Coni, il Comune di Bibbiena.

