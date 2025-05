Arezzo, 14 maggio 2025 – Il progetto "Insieme…SportivaMente", dedicato a sport e inclusione, approda a Bibbiena. Questa mattina, presso la piscina locale, si è svolto l'evento di lancio del Circuito Sport Inclusivo "Giorgio Cerbai", promosso dall’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’USP di Arezzo, per favorire l'integrazione attraverso lo sport.

Arezzo, 14 maggio 2025 – Sportivamente, il progetto di sport e inclusione arriva a Bibbiena Si è svolto questa mattina presso la piscina di Bibbiena, il progetto Insieme.SportivaMente, Circuito Sport Inclusivo “Giorgio Cerbai”, promosso dall’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’USP di Arezzo, in collaborazione con la Provincia e il Coni, il Comune di Bibbiena, Bibbiena Nuoto, che ha come obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e favorire la partecipazione e l'avvicinamento alla pratica sportiva inclusiva dei giovani con disabilità insieme alle loro classi o alle rappresentative. Hanno partecipato 90 ragazzi e ragazze provenienti da quasi tutti gli istituti scolastici del territorio. In questo contesto i ragazzi con disabilità hanno gareggiato in piscina con i loro compagni e compagne, 90 atleti in tutto divisi in squadre miste. 🔗Leggi su Lanazione.it