Sport Kids Festival presentata al Comune di Napoli la prima edizione

Il Comune di Napoli ha ospitato la conferenza stampa per la prima edizione dello Sport Kids Festival, un evento dedicato ai bambini e alle famiglie, che si terrà sul Lungomare Caracciolo. L'evento promette di offrire un'esperienza sportiva unica e coinvolgente, promuovendo la salute e il divertimento tra i più giovani.

Presentata al Comune di Napoli la prima edizione dello Sport Kids Festival, l'evento sportivo dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, in programma sul Lungomare Caracciolo. Si è tenuta il 13 maggio, presso la Sala Pignatiello del Comune di Napoli, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dello Sport Kids Festival, l'evento sportivo

Presentata al Comune di Napoli la prima edizione dello Sport Kids Festival

A Napoli la prima edizione dello Sport Kids Festival: una giornata di sport e divertimento per tutta la famiglia

EVENTO - "Sport Kids Festival", presentazione a Palazzo San Giacomo martedì 13 maggio: interverrà l'Ass. Ferrante

