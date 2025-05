Sport in tv oggi mercoledì 14 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 14 maggio, gli appassionati di sport possono godere di una ricca programmazione televisiva. Dalla notte italiana proseguono i playoff NBA, mentre si concludono i Mondiali Cadetti di taekwondo con l'assegnazione degli ultimi titoli. Scopriamo insieme orari, eventi e dove seguirli in streaming per non perderci nulla!

Quest’oggi, mercoledì 14 maggio, ci aspetta una giornata da seguire tutta d’un fiato con tanti eventi interessanti che ci terranno compagnia fino a tardi. Proseguono nella notte italiana i playoff NBA, mentre si chiudono i Mondiali Cadetti di taekwondo con l’assegnazione degli ultimi titoli. Spazio anche ad altri quattro incontri della fase a gironi dei Mondiali di hockey su ghiaccio. Ciclismo grande protagonista con la frazione inaugurale del Giro d’Ungheria e della 4 giorni di Dunkerque, ma soprattutto con la quinta tappa del Giro d’Italia da Ceglie Messapica a Matera. Entra nel vivo al Foro Italico la seconda settimana degli Internazionali d’Italia di tennis, con in programma i primi due quarti di finale del singolare maschile (tra cui la sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev) e gli ultimi due del tabellone femminile. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 14 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.