Sport gli atleti del Circolo schermistico forlivese ottengono la qualificazione per i campionati italiani

Grandi risultati per gli atleti del Circolo Schermistico Forlivese, che si sono qualificati per i Campionati Italiani. Durante la Prova Nazionale Gold di Riccione, hanno conquistato otto pass per le categorie cadetti e giovani, regalando una straordinaria opportunità di rappresentare la propria città all'importante evento che si svolgerà a Terni.

Si è tenuta a Riccione la Prova Nazionale gold che metteva a disposizione 8 pass per categoria per i campionati italiani cadetti e giovani di scherma che si terranno a Terni, offrendo un'ultima possibilità di qualificazione. Alcuni degli atleti forlivesi del Circolo schermistico hanno ottenuto un.

