Sponsor Juve Jeep e Visit Detroit celebrano il nuovo accordo con i bianconeri | i messaggi social dopo l’annuncio ufficiale della partnership – FOTO

Sponsor Juve, Jeep e Visit Detroit festeggiano così il nuovo accordo con i bianconeri: i messaggi social dopo l'annuncio della partnership. Jeep e Visit Detroit compariranno sulle maglie della Juve come nuovo sponsor ufficiale. Attraverso i propri canali, Jeep ha emesso questo comunicato relativo al ritorno in partnership con il club bianconero. COMUNICATO – «Si rinnova una storica partnership: il brand Jeep è nuovamente Official Sponsor e torna così sulla divisa della Juventus – squadre maschili, femminili e Juventus Next Gen – a partire dalla stagione 2025-2026, nell'ambito di un accordo pluriennale che comprende anche altri elementi di sponsorizzazione. Jeep torna dunque a incrociare il proprio cammino con quello di Juventus, continuando così un percorso di successo di dodici stagioni sportive, nato nel 2012-2013 e proseguito nel 2024-2025 come Official Automotive Partner».