Spiagge e mare da Oscar alle coste della Campania | assegnate 20 Bandiere blu

La Campania si conferma un paradiso balneare, conquistando 20 Bandiere Blu per le sue spiagge mozzafiato. Questo riconoscimento la colloca al quarto posto in Italia, al pari delle Marche, dietro Liguria, Puglia e Calabria. Un ulteriore attestato della bellezza e della qualità delle sue coste, pronte a stupire ogni visitatore.

La Campania conferma i suoi 20 vessilli per le spiagge più belle. Piazzandosi al quarto posto (con le Marche) in Italia dietro Liguria, Puglia e Calabria, che proprio quest?anno ha.

Spiagge e mare da Oscar alle coste della Campania: assegnate 20 Bandiere blu

