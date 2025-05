Specializzazione sostegno | i costi reali tra rette tasse e certificati

L'introduzione dei nuovi percorsi di specializzazione per il sostegno, disciplinati dai decreti 75 e 77 del 2025, comporta costi significativi per i docenti. Oltre alla retta del corso, è necessario considerare tasse d’iscrizione, esami finali e certificati, rendendo l’investimento per la formazione ancora più oneroso e complesso.

I nuovi percorsi di specializzazione per il sostegno, previsti dai decreti 75 e 77 del 2025, avranno costi interamente a carico dei docenti, con cifre che possono variare a seconda del profilo e delle università. Le spese non si limitano alla sola retta del corso: tra tassa d’iscrizione, esame finale e certificazione, il totale può . Specializzazione sostegno: i costi reali tra rette, tasse e certificati Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

