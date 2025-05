Specializzata nei furti all' interno dei negozi l' arresto mette fine alla sua carriera

Specializzata nei furti nei negozi, la carriera di un'abilissima ladra si chiude con un arresto. Con mani di velluto, si era distinta per la sua capacità di sottrarre contanti e mance, approfittando della distrazione dei commercianti. Un lungo percorso criminologico, spesso condiviso con il compagno, che ora trova un inatteso epilogo.

La sua specialità erano i furti con destrezza all'interno dei negozi dove, approfittando della distrazione dei commercianti, con mani di velluta faceva sparire i contanti dalle casse o dai vasetti delle mance. Una lunga carriera, portata avanti anche con la complicità del compagno in diverse. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Specializzata nei furti all'interno dei negozi, l'arresto mette fine alla sua carriera

Ne parlano su altre fonti

Furto aggravato in negozio: shopping illegale, due persone nei guai

Scrive resegoneonline.it: per furto ai danni di un negozio di Sirtori specializzato nella vendita di abbigliamento sportivo. Una segnalazione giunta al 112 riguardante due uomini, osservati mentre si muovevano in modo ...

Furti e borseggi in aumento nei negozi a Milano

Segnala negoziamilano.com: Furti e borseggi sono in aumento a Milano nei negozi. Quella che si pensava essere una criticità in crescita solo sui mezzi pubblici ha in realtà colpito anche i commercianti.

Furti in appartamenti e ville di lusso in tutta Italia: 11 arresti a Castel Volturno

Lo riporta napoli.repubblica.it: Sgominata una banda specializzata ... alcuni furti in ville e case di lusso in Veneto e in Calabria. Le indagini sono dopo un furto avvenuto nella notte del 31 dicembre scorso, all'interno di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le vendite online per il Covid-19 : Allarme per 70mila negozi e supermercati

Le restrizioni per Covid-19 spingono le vendite online e affondano quelle di negozi e supermercati e questo, insieme alla crisi dei consumi dovuta alla pandemia, sta mettendo in grave difficoltà l'intero settore del commercio al dettaglio.