SPECIAL FORMULA E – Lucas DiGrassi | Il pioniere dell’elettrico tra passato e sogni da realizzare

In questo episodio speciale condotto da Alice Liverani, protagonista è Lucas Di Grassi, uno dei grandi pionieri della Formula E. Campione del mondo nel 2017, primo vincitore nella storia del campionato (Pechino 2014), 13 vittorie, 41 podi, una carriera che attraversa F1, Endurance e corse elettriche.? Nell’intervista, Di Grassi ripercorre la sua storia e guarda al futuro: Dagli esordi in kart fino alla F1 con Virgin Racing Il ruolo di collaudatore per Pirelli e l’esperienza nel WEC con Audi La prima vittoria in FE e il titolo mondiale 2017 I momenti difficili, la resilienza e la filosofia da team leader Le sue radici italiane, l’approccio alla sostenibilità e alla tecnologia Il significato speciale del weekend a Monaco, tra emozione e competizione Un dialogo autentico e personale con uno dei volti più rappresentativi del motorsport elettrico, capace di ispirare con passione, intelligenza e visione. 🔗Leggi su Oasport.it