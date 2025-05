sparo di capodanno pozzolo espulso dal gruppo di fratelli d italia alla camera

Dopo quasi un anno e mezzo dall'incidente di Capodanno, il deputato Emanuele Pozzolo è stato espulso dal gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. La decisione arriva dopo un lungo periodo di attesa e potrebbe essere influenzata dalle recenti dichiarazioni rese dallo stesso Pozzolo in un'intervista a Report.

Dopo quasi un anno e mezzo dalla notte dello sparo di Capodanno, Fratelli d’Italia espelle dal suo gruppo alla Camera il deputato Emanuele Pozzolo. Non l’ha fatto fino ad adesso, nonostante il processo che va avanti. Ma ora qualcosa deve essere cambiato. Forse dopo le dichiarazioni a Report dello stesso Pozzolo, che per la prima volta ha detto che al momento dello sparo era presente nella stanza anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Dopo le parole a Report, Pozzolo espulso dal gruppo Fdi alla Camera. Una connessione tra queste dichiarazioni (che poi il deputato ha definito come registrate di nascosto) e l’espulsione non c’è, almeno non viene dichiarata da Fratelli d’Italia. Ma intanto il partito della presidente del Consiglio ha deciso di sospendere il deputato per lo sparo della notte di Capodanno del 2023 nei locali della pro loco di Rosazza. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it