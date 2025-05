Spari nel Pontino uomo gambizzato nella notte ricoverato in ospedale | scattano le indagini

Nella notte, un uomo è stato gambizzato nel Pontino, necessitando di ricovero in ospedale. Gli agenti della polizia di Stato di Fondi hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Le circostanze dell'aggressione rimangono ancora oscure, mentre gli inquirenti cercano testimoni e indizi. Continua a leggere...

Gli agenti della polizia di Stato di Fondi hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo nella notte scorsa. 🔗Leggi su Fanpage.it

