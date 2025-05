Spareggi playoff in Prima categoria | San Costanzo e Peglio in semifinale

È tempo di spareggi in Prima Categoria, con San Costanzo e Peglio che si guadagnano un posto in semifinale. Negli ultimi 90 minuti si sono registrati ben 26 gol e 7 vittorie, di cui 6 per le squadre di casa. La sconfitta della Nuova Real Metauro a Muraglia risulta irrilevante, grazie alla promozione ottenuta nel turno precedente.

Prima categoria: tempo di spareggi. Negli ultimi 90 minuti tanti gol (26) e vittorie (7) di cui 6 ottenute da chi giocava in casa. Irrilevante la sconfitta della Nuova Real Metauro a Muraglia, considerando che la compagine di mister Ferri aveva conquistato la promozione nel turno precedente. Retrocesse in Seconda categoria il Tavernelle e l'Apecchio. Dopo 13 anni con la maglia dell'Audax Calcio Piobbico Gianluca Valenti (attaccante classe 1988) ha dato l'addio al calcio giocato. Playoff. Gli accoppiamenti validi per le semifinali: San Costanzo-Peglio e Atletico Mondolfo-Falco Acqualagna. Si giocherà sabato prossimo. In caso di parità, due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, perdurando ancora il pari passerebbe il turno la squadra che gioca in casa, meglio classificata al termine del campionato.

