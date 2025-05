Spal questo è un amore infinito | Curva Ovest già esaurita in meno di un giorno

La passione per la Spal si fa sentire forte e chiara: la Curva Ovest è già sold out in meno di un giorno! Con la sfida decisiva contro il Milan Futuro in programma sabato sera, i tifosi si preparano a vivere un'emozione unica. Non perdere l’appuntamento, in diretta su FerraraToday dalle 20.

Febbre da Spal. Non sono passate nemmeno 24 ore dall’apertura della vendita libera per la sfida decisiva di sabato sera (diretta su FerraraToday dalle 20), che la Curva Ovest è già sostanzialmente esaurita. La sfida tra Spal e Milan Futuro, valevole come gara di ritorno per il playout (all’andata. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Spal, questo è un amore infinito: Curva Ovest già esaurita in meno di un giorno

Spal e Antenucci, una storia d'amore infinita. La Ovest: "Per sempre nella nostra storia" e parte la coreografia

Spal-Pontedera ... Inizia così il comunicato della Curva Ovest, una vera e propria dichiarazione d'amore. "Un giocatore di valore assoluto, dai piedi buoni e veloci, con tanta esperienza ...

Mirco Antenucci: Tributo della Curva Ovest e Sfida per la Salvezza con la Spal

"L'amore che mi avete fatto ... Grazie ancora curva Ovest". Una curiosità: oltre ad essere per distacco il miglior marcatore della Spal con 11 reti, Antenucci è sceso in campo in 36 gare ...

Mirco Antenucci: Tributo della Curva Ovest e Sfida per la Salvezza con la Spal

Il momento più bello della gara contro il Pontedera è avvenuto prima del fischio d'inizio, quando la curva Ovest ha dedicato a Mirco Antenucci una coreografia da brividi. Una sorta di premio alla ...

