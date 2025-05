Spal-Milan | Corsa ai Biglietti per il Playout al Mazza

La tensione sale in città: la corsa ai biglietti per il playout Spal-Milan Futuro ha preso il via. I tifosi si affollano in coda per assicurarsi un posto nella partita decisiva, poiché gli abbonamenti non sono validi. Un match che potrebbe decidere il destino della stagione e molto di più.

Tutti in coda per acquistare il biglietto per Spal-Milan Futuro. Proprio così, perché come è noto nei playout non sono validi gli abbonamenti sottoscritti la scorsa estate, quindi per assistere al match che vale una stagione – anzi, molto di più – bisogna comprare il classico tagliando, in vendita da ieri pomeriggio. Nonostante la capienza dello stadio Mazza sia più che sufficiente a ospitare i tifosi che mediamente assistono alle gare di serie C dei biancazzurri, sono stati tantissimi i supporters che hanno preferito assicurarsi il biglietto nelle prime ore di apertura della prevendita. In maniera particolare, si sono registrate delle code allo Spal Point del centro commerciale Le Mura, dove forse in pochi si aspettavano un’affluenza del genere. E dopo cinque ore di prevendita, il dato dei tagliandi staccati fa una certa impressione: 2. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal-Milan: Corsa ai Biglietti per il Playout al Mazza

