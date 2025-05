Spadolini e il Carlino direttore per 13 anni Il suo insegnamento | Il giornale è coscienza

Giovanni Spadolini, direttore de "Il Resto del Carlino" dal 1955 al 1968, ha incarnato l'ideale di un giornale come "coscienza". La sua collaborazione con l'editore Attilio Monti e il legame profondo con Bologna hanno segnato un'epoca, influenzando non solo il panorama informativo, ma anche la cultura e la società della città.

Bologna, 14 maggio 2025 – Giovanni Spadolini, direttore de il Resto del Carlino per 13 anni, dal 1955 al 1968. E la sua ferma idea di ‘ giornale come coscienza ’, la profonda e reciproca stima con l’editore Attilio Monti, l’amore per Bologna che non finirà mai – attraverso il rapporto con alcuni dei suoi grandi protagonisti da Giorgio Morandi, a Lercaro, Carducci, Minghetti, Tanari, Dozza, Costa – e il filo potente della sua sconfinata cultura, del suo essere uomo di dialogo con un punto di riferimento che è sempre stato il Risorgimento. E ancora: la commozione della nomina a senatore a vita, ma anche i quattro anni non felici al Corriere della Sera e la delusione di non riuscire a essere eletto Capo dello Stato. Tratteggiare la figura del professor Spadolini è estremamente difficile, se non impossibile, ma nel centenario della sua nascita i relatori del convegno ‘La Bologna di Giovanni Spadolini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spadolini e il Carlino, direttore per 13 anni. Il suo insegnamento: “Il giornale è coscienza”

Approfondimenti da altre fonti

Spadolini e il Carlino, direttore per 13 anni. Il suo insegnamento: “Il giornale è coscienza”

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: L’ex presidente del Consiglio guidò il nostro quotidiano dal ’55 al ’68. Nei cento anni dalla nascita un convegno ne ha celebrato la figura. Tra i relatori Antonio Patuelli che ne ricordato gli aspett ...

Il suo ’Carlino’ una grande famiglia

Come scrive msn.com: di Cosimo Ceccuti* Non aveva ancora trent’anni Giovanni Spadolini allorché arrivò a Bologna per dirigere il Resto del Carlino: era ...

Convegno in San Giovanni in Monte. Spadolini e il legame con Bologna: "Grande protagonista della città"

Lo riporta msn.com: "Una Bologna che nasce dal Risorgimento, realizzazione delle aspirazioni alla libertà e alla democrazia, una Bologna ‘carducciana’, capace di guardare al passato per costruire un futuro di libertà ed ...