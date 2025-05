Space Economy l’orbita terrestre diventa una piattaforma digitale per AI dati satellitari e cloud

Nella Space Economy 4.0, l'orbita terrestre si trasforma in una piattaforma digitale per l'analisi e lo scambio di dati satellitari e cloud. Oltre i razzi e gli astronauti, la nuova frontiera economica si basa su architetture digitali, dove software e dati diventano il motore propulsore di innovazioni e opportunità nel settore spaziale.

Quando si parla di spazio, l’immaginario collettivo continua a evocare razzi, astronauti e stazioni orbitali, ma nella Space Economy 4.0, la frontiera strategica non è più (solo) fisica: è software-defined. Oggi, il cuore pulsante della nuova economia spaziale si gioca nelle architetture digitali, che orbitano sopra le nostre teste: sistemi operativi per nanosatelliti, algoritmi per l’orchestrazione autonoma delle costellazioni, cloud computing orbitale, machine learning per l’analisi predittiva dei dati geospaziali. Lo spazio sta diventando una piattaforma digitale programmabile, in cui convergono tecnologie nate sulla Terra, ma destinate a scalare direttamente dall’orbita. Questa trasformazione, ancora sottovalutata nel dibattito europeo, cambia radicalmente le logiche di accesso allo spazio, i modelli di business, le priorità strategiche per governi e imprese. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Space Economy, l’orbita terrestre diventa una piattaforma digitale per AI, dati satellitari e cloud

