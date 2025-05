Spaccio nel condominio popolare a Pesaro blitz dei Carabinieri | cocaina e soldi nascosti in casa

Un'operazione antidroga dei Carabinieri ha portato all'arresto di un giovane albanese nel condominio popolare di Pesaro. Durante il blitz, sono stati scoperti cocaina e ingenti somme di denaro nascosti nell'abitazione, evidenziando un'attività di spaccio attiva nella zona. Le forze dell'ordine continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della comunità.

