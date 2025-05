Spaccio in Curva Sud gli ultras del Gruppo Quadraro | “Vieni al bagno che c’è la coca buona”

Negli stadi italiani, dove sport e passione si intrecciano, si nascondono anche mondi oscuri. Questo è il caso del Gruppo Quadraro, gli ultras della curva sud dello Stadio Olimpico, coinvolti in un'inquietante rete di spaccio di cocaina. Intercettazioni rivelano dialoghi espliciti e un sistema collaudato, svelando la drammatica realtà dietro il tifo appassionato.

Un sistema ben rodato, che poteva contare anche su appoggi esterni al Gruppo Quadraro, che si occupava della vendita di cocaina all'interno dello Stadio Olimpico. Intercettati i capi ultras accusati di spaccio: "Sto a venne la roba mica i gelati, il cocco è sempre il cocco". 🔗Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spaccio in Curva Sud, gli ultras del Gruppo Quadraro: “Vieni al bagno che c’è la coca buona”

Scrive fanpage.it: Intercettati i capi ultras accusati di spaccio: “Sto a venne la roba mica i gelati ... aveva impedito alla polizia di fare controlli in curva Sud.

Spaccio in curva Sud, gli affari degli ultrà: “Roma non perdona, vieni al bagno c’è la coca buona”

Secondo roma.repubblica.it: I tifosi-pusher scoperti dalla Digos: 370 affari ripresi dalle telecamere in 14 partite. Le intercettazioni: “Con i soldi vi faccio sentire i ...

Roma, gli affari dei narcos con la Sud: «Non siamo infami. Vogliono drogarsi»

Scrive calcioefinanza.it: Continuano a emergere dettagli rilevanti grazie alle rivelazioni del collaboratore di giustizia Fabrizio Capogna.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma: Sei Ultras Indagati per Spaccio di Cocaina nella Curva Sud dello Stadio Olimpico

La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Roma, ha notificato un decreto di fissazione di interrogatorio a tre membri del gruppo ultras " Gruppo Quadraro ", attivo nella parte centrale del secondo anello della Curva Sud dello Stadio Olimpico.