Spaccio di stupefacenti i Carabinieri arrestano 27enne | sequestrate cocaina e hashish

I Carabinieri di Avellino continuano la loro efficace attività di controllo del territorio, seguendo le direttive del Prefetto Rossana Riflesso. Recentemente, hanno arrestato un 27enne, sequestrando ingenti quantità di cocaina e hashish, contribuendo così alla lotta contro il traffico di stupefacenti e i reati predatori nella provincia.

Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

