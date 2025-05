Spaccio di droga | arrestata giovane donna sequestrate dosi e contanti

Una giovane donna è stata arrestata ad Avellino per spaccio di droga, con sequestri di dosi e contanti. L'operazione, portata avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri, sottolinea l'impegno costante nella prevenzione e repressione dei reati legati alla droga, in conformità con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno tratto in arresto una 27enne di origini romene, domiciliata nel comune ufitano, ritenuta gravemente indiziata del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono verificati questa notte a Grottaminarda, dove la donna è stata sorpresa dai militari dell’Arma nell’atto di cedere un involucro, verosimilmente contenente droga, a un uomo in cambio di denaro. L’atteggiamento sospetto ha indotto i Carabinieri a procedere con una perquisizione personale e domiciliare. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spaccio di droga: arrestata giovane donna, sequestrate dosi e contanti

