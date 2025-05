Spacciava tra le tombe del cimitero | condannato il custode

Tra le ombre e il silenzio del cimitero di Desenzano, un custode ha trasgredito al suo compito, trasformando il luogo di riposo eterno in un teatro di affari illeciti. Condannato in passato per spaccio, ha continuato la sua attività tra le tombe, fino a quando gli agenti del commissariato locale non lo hanno sorpreso in flagrante.

Il lavoro di custode al cimitero, assegnatogli per espiare una precedente condanna per spaccio, si era trasformato in un'occasione per continuare i suoi traffici illeciti tra i loculi del camposanto di Desenzano. Gli agenti del commissariato locale lo hanno colto in flagrante lo scorso marzo. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Spacciava tra le tombe del cimitero: condannato il custode

