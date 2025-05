Spacciava al cimitero durante il proprio turno di lavoro | custode condannato a un anno

Un custode di trenta anni è stato condannato a un anno di reclusione per aver spacciato droga all'interno del cimitero di Desenzano, Brescia. La singolare scelta del luogo ha sollevato molte polemiche, suscitando l'interesse dell'opinione pubblica e delle autorità locali. Continua a leggere per scoprire maggiori dettagli su questa eloquente vicenda.

Un uomo di trent'anni è stato condannato a un anno di reclusione perché accusato di aver spacciato droga all'interno del cimitero di Desenzano (Brescia) mentre lavorava come custode. 🔗Leggi su Fanpage.it

