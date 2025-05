Spacciatore beccato con la cocaina negli slip arrestato a Lecce dopo un blitz in pieno centro

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Lecce dopo un blitz della polizia in pieno centro. L'operazione ha portato alla luce un tentativo di spaccio, con la cocaina trovata nascosta negli slip dell'uomo. L'episodio sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti in città.

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Lecce per spaccio di cocaina. La droga era nascosta negli indumenti intimi. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Spacciatore beccato con la cocaina negli slip, arrestato a Lecce dopo un blitz in pieno centro

Se ne parla anche su altri siti

Spacciatore beccato con la cocaina negli slip, arrestato a Lecce dopo un blitz in pieno centro

Da virgilio.it: Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Lecce per spaccio di cocaina. La droga era nascosta negli indumenti intimi.

Spacciatore a 16 anni, spunta la lista clienti. In casa 11mila euro in contanti e 2 etti di cocaina: arrestato

Scrive ilgazzettino.it: TREVISO - Quando i carabinieri della stazione di Villorba sono entrati nella sua camera, si sono trovati davanti a un piccolo tesoro: undicimila euro in contanti e 180 grammi di cocaina.

Beccato con la cocaina in tasca e 790 euro in contanti: 24enne arrestato dalla polizia

Si legge su palermotoday.it: Nella tasca del jeans aveva un contenitore in plastica con 12 dosi di cocaina, inoltre nella borsa che portava a tracolla conservava 790 euro in contanti. Il controllo è stato quindi esteso al ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Spaccio di cocaina in un bar di Bolgare: arrestato il proprietario

Il titolare di un bar a Bolgare è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo che i Carabinieri hanno scoperto 23 dosi di cocaina nascoste sotto il registratore di cassa durante un controllo.