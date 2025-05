Sovraindebitamento nel Lazio l’identikit del profilo a rischio

Milano, 14 maggio 2025 – In un contesto in cui oltre il 57% degli italiani fatica a coprire le spese quotidiane, il sovraindebitamento emerge come una realtà preoccupante, specialmente nel Lazio. Questo report esplora l'identikit del profilo a rischio, identificando i fattori che contribuiscono a questa crescente vulnerabilità finanziaria.

Milano, 14 maggio 2025 – In un momento storico in cui, secondo il Rapporto Italia 2024 dell’Eurispes, più della metà degli italiani fa fatica ad arrivare a fine mese (57,4%), il fenomeno del sovraindebitamento sta diventando sempre più attuale, anche in Lazio. Ma qual è l’identikit della persona sovraindebitata nella regione? Romano, uomo, sposato, di 50 anni, con un debito medio di circa 28mila euro, in linea con la media nazionale (sempre di 28mila euro). È quanto emerge da Finsight, l’osservatorio sull’indebitamento di Go Bravo, fintech che opera nell’ambito della gestione e liquidazione dei debiti privati. L’analisi, basata su un ampio campione di oltre 8.000 italiani (di cui 949 laziali) che hanno incontrato difficoltà nel ripagare i propri debiti (prestiti personali, carta di credito, fido), vede una netta prevalenza maschile, con il prestito personale che si conferma la forma di debito più diffusa. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

